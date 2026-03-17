17日放送のTBS系「ラヴィット！」平日朝の情報バラエティ番組に米国でも活躍したプロ野球OBが“出演”。まさかの登場に「へ？」「なんでいるの笑」とSNS上は大いに沸き立った。17日午前8時から放送されたTBS系「ラヴィット！」。パネラー席で最初に紹介されたのが、昨季限りで現役を退いた澤村拓一氏だった。実は今回出演するのは2回目。前回は2月3日の放送で、司会の麒麟・川島明さん、TBSアナウンサー・田村真子さんの誕生