昨年のリバイバル・ロードショーが異例の大ヒットとなった、プピ・アヴァティ監督によるイタリアンホラーの異色作『笑む窓のある家』4K修復版、『ゼダー／死霊の復活祭』のブルーレイが６月26日(金) に同時発売されることが決定した。1976年製作の『笑む窓のある家』は、狂死した画家が遺したフレスコ画の謎をめぐる物語。昨年の日本初劇場公開を経て今回が初パッケージ化となり、監督インタビューを含む特典映像が収録される。198