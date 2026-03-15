ウェブサイトを運営するにあたり、サイトの課題を明確にし改善を検討する上でSEOトラッキングは不可欠なプロセスと言えます。SEOトラッキングはニーズの高さから様々なサービスやツールが提供されていますが、無料で「SERP(Search Engine Result Page)」、つまり検索結果ページ対策を使用できる上にオープンソースでありセルフホストも可能なツールが「SerpBear」です。2024年2月にバージョン1.0.0が公開されて以降着実に更新を重