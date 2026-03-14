タレントの安めぐみが13日、オフィシャルブログを更新。美女ばかりの“ママ友”集合ショットを公開し、ファンから反響を呼んでいる。 この日、「お知らせと、最近の色々。」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「金曜日っ」と切り出し、「今週もあっという間でした明日の朝は６時に起きなくて良いと思うと、金曜日はそれだけでふわふわーとした気持ちになります笑」と“金曜日”のユーモアたっぷりにつづった。 続けて「