安めぐみ、″美女ママ友″山口もえ･小倉優子ら集合ショット
タレントの安めぐみが13日、オフィシャルブログを更新。美女ばかりの“ママ友”集合ショットを公開し、ファンから反響を呼んでいる。
この日、「お知らせと、最近の色々。」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「金曜日っ」と切り出し、「今週もあっという間でした 明日の朝は６時に起きなくて良いと思うと、金曜日はそれだけでふわふわーとした気持ちになります笑」と“金曜日”のユーモアたっぷりにつづった。
続けて「先日お邪魔した、山口もえちゃんが月曜ナビゲーターのNHKラジオ、『ふんわり』」について、「次回でもえちゃんは最終回とのことで、大切な時に呼んでいただけて、ゲストもお友達ばかりでとても楽しい時間でした」と振り返った。
番組内では子育てについての話題も多かったといい、集まった“ママ友”でもある近藤千尋、小倉優子、ギャル曽根に、山口もえ、NHKの稲垣秀人アナと笑顔で並ぶ和やかな集合ショットとともに「みんな毎日頑張ってるんだなぁと、皆さんの子育てトークに、私も励まされました」とつづった。
また、「電車が大好きな次女は、電車を見るとなかなか先に進みません笑」と電車を見つめる娘の後ろ姿の写真や次女をハグする親子ショットを添えて微笑ましいエピソードを明かした。
さらに、Webメディア「with class」で短期連載インタビューが掲載されていることも告知。「全部でvol.５まであり、４まで載っています」と紹介。
最後は「では、皆さん良い金曜日をお過ごし下さい」と呼びかけ、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「めぐみさん…めちゃくちゃ可愛い天使みたい」「美女ばかり！！」「みんな良い笑顔してる」「和やかで楽しそうなお仕事」などの声が寄せられている。
お笑い芸人“東MAX”こと東貴博と安は2011年12月に結婚。15年３月17日に第１子長女、24年１月23日に第２子となる次女が誕生している。
この日、「お知らせと、最近の色々。」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「金曜日っ」と切り出し、「今週もあっという間でした 明日の朝は６時に起きなくて良いと思うと、金曜日はそれだけでふわふわーとした気持ちになります笑」と“金曜日”のユーモアたっぷりにつづった。
番組内では子育てについての話題も多かったといい、集まった“ママ友”でもある近藤千尋、小倉優子、ギャル曽根に、山口もえ、NHKの稲垣秀人アナと笑顔で並ぶ和やかな集合ショットとともに「みんな毎日頑張ってるんだなぁと、皆さんの子育てトークに、私も励まされました」とつづった。
また、「電車が大好きな次女は、電車を見るとなかなか先に進みません笑」と電車を見つめる娘の後ろ姿の写真や次女をハグする親子ショットを添えて微笑ましいエピソードを明かした。
さらに、Webメディア「with class」で短期連載インタビューが掲載されていることも告知。「全部でvol.５まであり、４まで載っています」と紹介。
最後は「では、皆さん良い金曜日をお過ごし下さい」と呼びかけ、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「めぐみさん…めちゃくちゃ可愛い天使みたい」「美女ばかり！！」「みんな良い笑顔してる」「和やかで楽しそうなお仕事」などの声が寄せられている。
お笑い芸人“東MAX”こと東貴博と安は2011年12月に結婚。15年３月17日に第１子長女、24年１月23日に第２子となる次女が誕生している。