俳優の本仮屋ユイカ（38）が11日放送の日本テレビ系バラエティ『上田と女が吠える夜』（毎週水曜後9：00）に出演。友人との旅行中に起きた“想定外のハプニング”を明かし、スタジオを騒然とさせた。【写真】美スタイル輝くスタジオでの衣装を公開した38歳・本仮屋ユイカこの日は「結婚だけが幸せじゃない！おひとり様の本音爆発SP」と題して放送。「旅行」にまつわる話題の中で、本仮屋は友人とホテルに宿泊した際のエピソ