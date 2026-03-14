ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）でもドジャースの大谷翔平（31）は絶好調だ。登板の可能性については本人が明確に否定し、二刀流ではないものの、打者として侍ジャパンを牽引している。【写真を見る】真美子さんの兄・真一さん、大谷選手がファミリーで帰国した際にベビーカーを持ち上げる姿、真美子さんが待つ部屋をノックする大谷選手の様子次なる対戦相手、ベネズエラ代表の打撃コーチを務めるミゲル・カブレラ