名古屋市のストリングスホテル 名古屋「ニューヨークラウンジ」では、2026年3月16日（月）から4月30日（木）までの期間限定で、旬のいちごを堪能できる「桜色のストロベリーアフタヌーンティー」を開催しています。ホテル開業10周年を記念した、期間限定のアフタヌーンティーです。アフタヌーンティーは、旬のいちごをたっぷり使ったスイーツ6種類、セイボリー3種類、スコーン2種類から構成されています。他所ではなかなか見かけな