【注目度 A級】○スマレジ（4431）3ＱサービスFocus：株価は元気がないが業績はいつも好調。 【注目度 注意】×神戸物産（3038）1Ｑ商社Careful：「業務スーパー」としておなじみの銘柄。節約志向が追い風になるか？ 【3月13日発表予定79社】168Aイタミアート本決算その他製造1758太洋基礎工業本決算建設2163アルトナー本決算サービス2217モロゾフ本決算