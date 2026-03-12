3月13日 注目決算 注目度A：スマレジほか
【注目度 A級】
○スマレジ（4431） 3Ｑ サービス
Focus：株価は元気がないが業績はいつも好調。
【注目度 注意】
×神戸物産（3038） 1Ｑ 商社
Careful：「業務スーパー」としておなじみの銘柄。節約志向が追い風になるか？
【3月13日発表予定 79社】
168A イタミアート 本決算 その他製造
1758 太洋基礎工業 本決算 建設
2163 アルトナー 本決算 サービス
2217 モロゾフ 本決算 食品
3070 ジェリービーンズグループ 本決算 商社
3071 ストリーム 本決算 小売業
3159 丸善ＣＨＩＨＤ 本決算 小売業
3320 クロスプラス 本決算 商社
3931 バリューゴルフ 本決算 サービス
4175 ｃｏｌｙ 本決算 サービス
4334 ユークス 本決算 サービス
4369 トリケミカル研究所 本決算 化学
446A ノースサンド 本決算 サービス
5248 テクノロジーズ 本決算 サービス
5889 Ｊａｐａｎ Ｅｙｅｗｅａｒ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 本決算 小売業
6336 石井表記 本決算 機械
6757 ＯＳＧコーポレーション 本決算 電気機器
7073 ジェイック 本決算 サービス
7614 オーエムツーネットワーク 本決算 小売業
7674 ＮＡＴＴＹ ＳＷＡＮＫＹＨＤ 本決算 サービス
7878 光・彩 本決算 その他製造
8013 ナイガイ 本決算 商社
186A アストロスケールＨＤ 3Ｑ サービス
3134 Ｈａｍｅｅ 3Ｑ 小売業
3161 アゼアス 3Ｑ 商社
324A ブッキングリゾート 3Ｑ サービス
3444 菊池製作所 3Ｑ 非鉄金属製品
3524 日東製網 3Ｑ 繊維
3843 フリービット 3Ｑ サービス
3903 ｇｕｍｉ 3Ｑ サービス
4382 ＨＥＲＯＺ 3Ｑ サービス
441A ＮＥ 3Ｑ サービス
4431 スマレジ 3Ｑ サービス
5079 ノバック 3Ｑ 建設
6656 インスペック 3Ｑ 電気機器
211A カドス・コーポレーション 2Ｑ 建設
218A Ｌｉｂｅｒａｗａｒｅ 2Ｑ 精密機器
2424 ブラス 2Ｑ サービス
2929 ファーマフーズ 2Ｑ 食品
2991 ランドネット 2Ｑ 不動産
3193 エターナルホスピタリティグループ 2Ｑ サービス
3418 バルニバービ 2Ｑ サービス
3421 稲葉製作所 2Ｑ 非鉄金属製品
3441 山王 2Ｑ 非鉄金属製品
3662 エイチームＨＤ 2Ｑ サービス
3930 はてな 2Ｑ サービス
4936 アクシージア 2Ｑ 化学
6037 楽待 2Ｑ サービス
7097 さくらさくプラス 2Ｑ サービス
7126 グローバルスタイル 2Ｑ 小売業
7692 アースインフィニティ 2Ｑ 電力
7850 総合商研 2Ｑ その他製造
9235 売れるネット広告社グループ 2Ｑ サービス
9240 デリバリーコンサルティング 2Ｑ サービス
9242 メディア総研 2Ｑ サービス
9262 シルバーライフ 2Ｑ 小売業
9556 ＩＮＴＬＯＯＰ 2Ｑ サービス
1840 土屋ＨＤ 1Ｑ 建設
212A フィットイージー 1Ｑ サービス
2373 ケア２１ 1Ｑ サービス
2695 くら寿司 1Ｑ サービス
3038 神戸物産 1Ｑ 商社
3195 ジェネレーションパス 1Ｑ 小売業
3480 ジェイ・エス・ビー 1Ｑ 不動産
3653 モルフォ 1Ｑ サービス
3974 ＳＣＡＴ 1Ｑ サービス
4378 ＣＩＮＣ 1Ｑ サービス
462A ＦＵＮＤＩＮＮＯ 1Ｑ その他金融
4996 クミアイ化学工業 1Ｑ 化学
5218 オハラ 1Ｑ 窯業
6049 イトクロ 1Ｑ サービス
7131 のむら産業 1Ｑ 商社
7827 オービス 1Ｑ その他製造
7831 ウイルコＨＤ 1Ｑ その他製造
7983 ミロク 1Ｑ その他製造
9163 ナレルグループ 1Ｑ サービス
9425 ＲｅＹｕｕ Ｊａｐａｎ 1Ｑ 通信
9603 エイチ・アイ・エス 1Ｑ サービス
※本稿は、投資における情報提供を目的としたものです。株式の売買は自己の責任において、ご自身の判断で行うようお願いします。