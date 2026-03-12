3月13日 注目決算　注目度A：スマレジほか

写真拡大

【注目度 A級】
○スマレジ（4431）　3Ｑ　サービス
Focus：株価は元気がないが業績はいつも好調。

【注目度 注意】
×神戸物産（3038）　1Ｑ　商社
Careful：「業務スーパー」としておなじみの銘柄。節約志向が追い風になるか？

【3月13日発表予定　79社】
168A　イタミアート　本決算　その他製造
1758　太洋基礎工業　本決算　建設
2163　アルトナー　本決算　サービス
2217　モロゾフ　本決算　食品
3070　ジェリービーンズグループ　本決算　商社
3071　ストリーム　本決算　小売業
3159　丸善ＣＨＩＨＤ　本決算　小売業
3320　クロスプラス　本決算　商社
3931　バリューゴルフ　本決算　サービス
4175　ｃｏｌｙ　本決算　サービス
4334　ユークス　本決算　サービス
4369　トリケミカル研究所　本決算　化学
446A　ノースサンド　本決算　サービス
5248　テクノロジーズ　本決算　サービス
5889　Ｊａｐａｎ Ｅｙｅｗｅａｒ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ　本決算　小売業
6336　石井表記　本決算　機械
6757　ＯＳＧコーポレーション　本決算　電気機器
7073　ジェイック　本決算　サービス
7614　オーエムツーネットワーク　本決算　小売業
7674　ＮＡＴＴＹ ＳＷＡＮＫＹＨＤ　本決算　サービス
7878　光・彩　本決算　その他製造
8013　ナイガイ　本決算　商社
186A　アストロスケールＨＤ　3Ｑ　サービス
3134　Ｈａｍｅｅ　3Ｑ　小売業
3161　アゼアス　3Ｑ　商社
324A　ブッキングリゾート　3Ｑ　サービス
3444　菊池製作所　3Ｑ　非鉄金属製品
3524　日東製網　3Ｑ　繊維
3843　フリービット　3Ｑ　サービス
3903　ｇｕｍｉ　3Ｑ　サービス
4382　ＨＥＲＯＺ　3Ｑ　サービス
441A　ＮＥ　3Ｑ　サービス
4431　スマレジ　3Ｑ　サービス
5079　ノバック　3Ｑ　建設
6656　インスペック　3Ｑ　電気機器
211A　カドス・コーポレーション　2Ｑ　建設
218A　Ｌｉｂｅｒａｗａｒｅ　2Ｑ　精密機器
2424　ブラス　2Ｑ　サービス
2929　ファーマフーズ　2Ｑ　食品
2991　ランドネット　2Ｑ　不動産
3193　エターナルホスピタリティグループ　2Ｑ　サービス
3418　バルニバービ　2Ｑ　サービス
3421　稲葉製作所　2Ｑ　非鉄金属製品
3441　山王　2Ｑ　非鉄金属製品
3662　エイチームＨＤ　2Ｑ　サービス
3930　はてな　2Ｑ　サービス
4936　アクシージア　2Ｑ　化学
6037　楽待　2Ｑ　サービス
7097　さくらさくプラス　2Ｑ　サービス
7126　グローバルスタイル　2Ｑ　小売業
7692　アースインフィニティ　2Ｑ　電力
7850　総合商研　2Ｑ　その他製造
9235　売れるネット広告社グループ　2Ｑ　サービス
9240　デリバリーコンサルティング　2Ｑ　サービス
9242　メディア総研　2Ｑ　サービス
9262　シルバーライフ　2Ｑ　小売業
9556　ＩＮＴＬＯＯＰ　2Ｑ　サービス
1840　土屋ＨＤ　1Ｑ　建設
212A　フィットイージー　1Ｑ　サービス
2373　ケア２１　1Ｑ　サービス
2695　くら寿司　1Ｑ　サービス
3038　神戸物産　1Ｑ　商社
3195　ジェネレーションパス　1Ｑ　小売業
3480　ジェイ・エス・ビー　1Ｑ　不動産
3653　モルフォ　1Ｑ　サービス
3974　ＳＣＡＴ　1Ｑ　サービス
4378　ＣＩＮＣ　1Ｑ　サービス
462A　ＦＵＮＤＩＮＮＯ　1Ｑ　その他金融
4996　クミアイ化学工業　1Ｑ　化学
5218　オハラ　1Ｑ　窯業
6049　イトクロ　1Ｑ　サービス
7131　のむら産業　1Ｑ　商社
7827　オービス　1Ｑ　その他製造
7831　ウイルコＨＤ　1Ｑ　その他製造
7983　ミロク　1Ｑ　その他製造
9163　ナレルグループ　1Ｑ　サービス
9425　ＲｅＹｕｕ Ｊａｐａｎ　1Ｑ　通信
9603　エイチ・アイ・エス　1Ｑ　サービス

※本稿は、投資における情報提供を目的としたものです。株式の売買は自己の責任において、ご自身の判断で行うようお願いします。

発表翌日に分析結果がわかる「カブアカ決算速報」