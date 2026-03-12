3月13日 注目決算　注目度A：スマレジほか

【注目度 A級】

○スマレジ（4431） 3Ｑ サービス

Focus：株価は元気がないが業績はいつも好調。

【注目度 注意】

×神戸物産（3038） 1Ｑ 商社

Careful：「業務スーパー」としておなじみの銘柄。節約志向が追い風になるか？

【3月13日発表予定 79社】

168A イタミアート 本決算 その他製造

1758 太洋基礎工業 本決算 建設

2163 アルトナー 本決算 サービス

2217 モロゾフ 本決算 食品

3070 ジェリービーンズグループ 本決算 商社

3071 ストリーム 本決算 小売業

3159 丸善ＣＨＩＨＤ 本決算 小売業

3320 クロスプラス 本決算 商社

3931 バリューゴルフ 本決算 サービス

4175 ｃｏｌｙ 本決算 サービス

4334 ユークス 本決算 サービス

4369 トリケミカル研究所 本決算 化学

446A ノースサンド 本決算 サービス

5248 テクノロジーズ 本決算 サービス

5889 Ｊａｐａｎ Ｅｙｅｗｅａｒ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 本決算 小売業

6336 石井表記 本決算 機械

6757 ＯＳＧコーポレーション 本決算 電気機器

7073 ジェイック 本決算 サービス

7614 オーエムツーネットワーク 本決算 小売業

7674 ＮＡＴＴＹ ＳＷＡＮＫＹＨＤ 本決算 サービス

7878 光・彩 本決算 その他製造

8013 ナイガイ 本決算 商社

186A アストロスケールＨＤ 3Ｑ サービス

3134 Ｈａｍｅｅ 3Ｑ 小売業

3161 アゼアス 3Ｑ 商社

324A ブッキングリゾート 3Ｑ サービス

3444 菊池製作所 3Ｑ 非鉄金属製品

3524 日東製網 3Ｑ 繊維

3843 フリービット 3Ｑ サービス

3903 ｇｕｍｉ 3Ｑ サービス

4382 ＨＥＲＯＺ 3Ｑ サービス

441A ＮＥ 3Ｑ サービス

4431 スマレジ 3Ｑ サービス

5079 ノバック 3Ｑ 建設

6656 インスペック 3Ｑ 電気機器

211A カドス・コーポレーション 2Ｑ 建設

218A Ｌｉｂｅｒａｗａｒｅ 2Ｑ 精密機器

2424 ブラス 2Ｑ サービス

2929 ファーマフーズ 2Ｑ 食品

2991 ランドネット 2Ｑ 不動産

3193 エターナルホスピタリティグループ 2Ｑ サービス

3418 バルニバービ 2Ｑ サービス

3421 稲葉製作所 2Ｑ 非鉄金属製品

3441 山王 2Ｑ 非鉄金属製品

3662 エイチームＨＤ 2Ｑ サービス

3930 はてな 2Ｑ サービス

4936 アクシージア 2Ｑ 化学

6037 楽待 2Ｑ サービス

7097 さくらさくプラス 2Ｑ サービス

7126 グローバルスタイル 2Ｑ 小売業

7692 アースインフィニティ 2Ｑ 電力

7850 総合商研 2Ｑ その他製造

9235 売れるネット広告社グループ 2Ｑ サービス

9240 デリバリーコンサルティング 2Ｑ サービス

9242 メディア総研 2Ｑ サービス

9262 シルバーライフ 2Ｑ 小売業

9556 ＩＮＴＬＯＯＰ 2Ｑ サービス

1840 土屋ＨＤ 1Ｑ 建設

212A フィットイージー 1Ｑ サービス

2373 ケア２１ 1Ｑ サービス

2695 くら寿司 1Ｑ サービス

3038 神戸物産 1Ｑ 商社

3195 ジェネレーションパス 1Ｑ 小売業

3480 ジェイ・エス・ビー 1Ｑ 不動産

3653 モルフォ 1Ｑ サービス

3974 ＳＣＡＴ 1Ｑ サービス

4378 ＣＩＮＣ 1Ｑ サービス

462A ＦＵＮＤＩＮＮＯ 1Ｑ その他金融

4996 クミアイ化学工業 1Ｑ 化学

5218 オハラ 1Ｑ 窯業

6049 イトクロ 1Ｑ サービス

7131 のむら産業 1Ｑ 商社

7827 オービス 1Ｑ その他製造

7831 ウイルコＨＤ 1Ｑ その他製造

7983 ミロク 1Ｑ その他製造

9163 ナレルグループ 1Ｑ サービス

9425 ＲｅＹｕｕ Ｊａｐａｎ 1Ｑ 通信

9603 エイチ・アイ・エス 1Ｑ サービス

