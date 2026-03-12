スーパーマリオブラザーズ40周年を記念 プロ野球12球団の冠協賛試合が決定

  • 任天堂が「スーパーマリオブラザーズ40周年×プロ野球12球団」を開催する
  • 甲子園では5月9日のDeNA戦で開催されることが決まった
  • 12球団統一で特殊なデザインが施された塁ベースを用いた公式試合となる
