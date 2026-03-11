那賀町の相生小学校で3月11日、在校生が卒業式に飾るフラワーアレンジメントを地元の特産品の花を使って作りました。春の花「フリージア」、その花言葉は友情や感謝。そして、相生地区が全国有数の産地「コワニー」の花言葉は「優しさ」、ともに卒業式に贈られる花として人気があります。これら地元の特産品を使ってフラワーアレンジメントを作ったのは、那賀町の相生小学校の4年生と5年生です。13日に行