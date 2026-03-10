本記事はRokt松田誠氏による寄稿です。記事のポイントGoogleが発表した共通規格「UCP」により、AIが購買行動を代行するエージェント型コマースが本格化するAIによる体験の均質化や価格競争の激化というリスクに対し、企業はAI向けの基礎データの整備が急務となる顧客の購買導線が検索からAIへと移行するなか、単なる機能競争を脱して独自の体験価値を設計する必要があるNRF: Retail's Big Show（以下NRF NY 2026）が今年もニューヨ