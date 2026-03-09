地方の可能性をグローバルな視点で語り合う「うずしおサミット」が3月6日、徳島市で開かれました。この「うずしおサミット」は、地方の価値や地方が持つ未来の可能性について考えようと、電子書籍取次大手のメディアドゥや県などが開きました。6日は、国内外の経営者や教育関係者ら約280人が参加し、地方からの日本再建などをメインテーマに意見交換が行われました。このうち「食」をテーマとしたディスカッショ