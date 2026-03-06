Image: Motorola BlackBerryみたいになれる？かつてBlackBerryのスマートフォンがビジネス界で王者だった理由には、物理キーボードが装備されているからというより、その堅牢なセキュリティが評価されていた点があります。米国のオバマ大統領が愛用していたのは有名な話。今、同レベルのAndroidスマホのリリースに期待が集まっていますよ。モトローラがGrapheneOSとタッグを組むこのほど9to5