お笑いコンビ、ウエストランド井口浩之（42）が2日、自身のYouTubeチャンネルを更新。手術を予定していると明かした。「もともとへんとう腺肥大で。取るかどうか」と過去に検討していたと明かした。所属事務所の先輩、爆笑問題の田中裕二もへんとうの切除手術を行っているという。へんとうが腫れて高熱が出るという症状は「年に何回もない」としつつも「鼻声が治らない」と明かした。大型病院に行った際、鼻のCT検査を実施したら「