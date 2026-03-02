お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品が２日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。俳優の竹内涼真と女優の土居志央梨が熱愛を報じられたことについて、人気企画「１人賛否」で触れた。２人はネットフリックス映画「１０ＤＡＮＣＥ」（昨年１２月配信）で共演。２月２８日の「ＳｍａｒｔＦＬＡＳＨ」によると、土居が連日のように竹内の都内の自宅マンションに通っているという。竹内はＴＢＳ系で放送されたドラマ「じゃあ、あん