セブン−イレブン・ジャパンは、一部の店舗オーナーや従業員が人気アニメやゲームのキャラクターに関連する商品を買い占め、不正に転売しているとして先週、全国の店舗に警告文を出しました。店舗が受け取った文書では、「販促物で告知した日時前の販売」「一部のお客さまへの優先販売の不適切な事例」などが見られるとして、注意喚起を行っています。中には、フランチャイズ契約を解約した店もあったとしています。セブン−イレブ