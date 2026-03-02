TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が2日、メインキャスターを務める朝の情報番組「THETIME，」（月〜金曜前5・20）を欠席した。冒頭に安住アナの姿はなく、これで3日連続でレギュラー番組を休むことになった。ただ、2月28日放送の同局「情報7daysニュースキャスター」（土曜後10・00）、前日1日放送の同局ラジオ「安住紳一郎の日曜天国」（日曜前10・00）を、いずれも「体調不良」を理由に休んでいたが、今回の欠席につい