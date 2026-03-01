ミラノ・コルティナで開催された2026年冬季五輪は、日本勢の快進撃が大会を大いに沸かせた。日本代表選手団は金5、銀7、銅12、合計24個のメダルを獲得。冬季五輪として史上最多という歴史的快挙である。【写真】五輪銅メダルを獲得したリレーメンバーこの数字の重みは過去を知る人ほど強く感じるはずだ。2006年トリノ冬季五輪で日本が獲得したメダルは、フィギュアスケート荒川静香選手の金メダルただ一つ。あれから20年、日本は長