¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ç´¶¤¸¤¿ÃÄÂÎÀï¤È¤¤¤¦µß¤¤¡Ú¾¾ÅÄ¾æ»Ö¤Î¼ê¤Ö¤é¤Ç¤Ïµ¢¤µ¤Ê¤¤¡ª ¡ÁÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡ã·ò¹¯·Ð±Ä¡äÏÀ¡Á Âè25²ó¡Û
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿2026Ç¯Åßµ¨¸ÞÎØ¤Ï¡¢ÆüËÜÀª¤Î²÷¿Ê·â¤¬Âç²ñ¤òÂç¤¤¤ËÊ¨¤«¤»¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½Áª¼êÃÄ¤Ï¶â5¡¢¶ä7¡¢Æ¼12¡¢¹ç·×24¸Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£Åßµ¨¸ÞÎØ¤È¤·¤Æ»Ë¾åºÇÂ¿¤È¤¤¤¦Îò»ËÅª²÷µó¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸ÞÎØÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥ê¥ì¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼
¤³¤Î¿ô»ú¤Î½Å¤ß¤Ï²áµî¤òÃÎ¤ë¿Í¤Û¤É¶¯¤¯´¶¤¸¤ë¤Ï¤º¤À¡£2006Ç¯¥È¥ê¥ÎÅßµ¨¸ÞÎØ¤ÇÆüËÜ¤¬³ÍÆÀ¤·¤¿¥á¥À¥ë¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¹ÓÀîÀÅ¹áÁª¼ê¤Î¶â¥á¥À¥ë¤¿¤À°ì¤Ä¡£¤¢¤ì¤«¤é20Ç¯¡¢ÆüËÜ¤ÏÄ¹´üÅª¤Ê¶¯²½ºö¤È°éÀ®¥·¥¹¥Æ¥à¤òÀ°¤¨¡¢À¤Âå¸òÂå¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ÎÀ®²Ì¤¬¡¢¥ß¥é¥Î¤Ç²Ö³«¤¤¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Ç¤Ï»°±ºÍþÍè¡Ê¤ß¤¦¤é¡¦¤ê¤¯¡Ë¡¦ÌÚ¸¶Î¶°ìÁÈ¤¬¥Ú¥¢¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ÆüËÜ¥Õ¥£¥®¥å¥¢³¦¤Ë¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¤ò¹ï¤ó¤À¡£ÃÄÂÎÀï¤Ç¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ËÇ÷¤ë¶ä¥á¥À¥ë¡£¤µ¤é¤ËÃË½÷¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¤âÆüËÜÀª¤¬Æ²¡¹¤Î±éµ»¤òÈäÏª¤·¡¢°ÂÄê¤·¤¿¶¯¤µ¤òÀ¤³¦¤Ë¼¨¤·¤¿¡£ÃË½÷¡¦¼ïÌÜ¤òÌä¤ï¤ºÉ½¾´ÂæÁè¤¤¤ËÍí¤à»Ñ¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Õ¥£¥®¥å¥¢³¦¤ÎÁØ¤Î¸ü¤µ¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ç¤Ï¼ã¤¥¨¡¼¥¹¡¦ÌÚÂ¼°ªÍè¡Ê¤¤à¤é¡¦¤¤é¡ËÁª¼ê¤¬ÃË»Ò¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£ÂçÉñÂæ¤Ç¤âÊªÉÝ¤¸¤»¤ºÈäÏª¤·¤¿ÂçÃÀ¤Ê¥È¥ê¥Ã¥¯¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¿·»þÂå¤ÎÅþÍè¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¤Ç¤Ï¹âÌÚÈþÈÁÁª¼ê¤¬¥á¥À¥ë¤ò½Å¤Í¡¢Åßµ¨¸ÞÎØ¤Ë¤ª¤±¤ëÆüËÜ¿ÍºÇÂ¿¥á¥À¥ëµÏ¿¤ò¹¹¿·¡£Ä¹Ç¯¥È¥Ã¥×¤ÇÀï¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿Èà½÷¤Î°ÂÄê´¶¤È¾¡Éé¶¯¤µ¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Á¡¼¥à¤ÎÀº¿ÀÅª»ÙÃì¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÂç²ñ¤ò´Ñ¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
»ä¤Ï¡¢ÃÄÂÎÀï¤ò´Ñ¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤À¡£¤½¤·¤Æ¸ÞÎØ¤ò·Ð¸³¤·¤¿Î©¾ì¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢ÃÄÂÎÀï¤¬¤¢¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÍýÍ³¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤À¡£¸Ä¿ÍÀï¤À¤±¤Ç¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¡¢°ã¤¦¼ïÎà¤Î¥É¥é¥Þ¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¤¢¤ë¡£¥ê¥ó¥¯¥µ¥¤¥É¤ÇÃç´Ö¤ò¸«¼é¤ë¤Þ¤Ê¤¶¤·¡£¶¥µ»¤ò½ª¤¨¤¿Áª¼ê¤ò·Þ¤¨¤ëÊúÍÊ¡£À¼¤ò¸Ï¤é¤·¤ÆÁ÷¤ë¥¨¡¼¥ë¡£¸ÞÎØ¤È¤¤¤¦¶Ë¸Â¤ÎÉñÂæ¤Ë¡¢¸Ä¿Í¶¥µ»¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¡Ö¥Á¡¼¥à¡×¤È¤·¤ÆÎ©¤Ä¡£±þ±ç¤ÎÂÐ¾Ý¤¬¡Ö¸Ä¿Í¡×¤«¤é¡Ö¹ñ¡×¤Ø¤È¼«Á³¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¡ÖÆüËÜ¡¢´èÄ¥¤ì¡×¤È»×¤¨¤ë¡£¤½¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤µ¤¬¡¢ÃÄÂÎÀï¤Î»ý¤ÄÎÏ¤À¡£
º£²ó¡¢ÆÃ¤Ë»ä¤Î¿´¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ÎÃÄÂÎÀï¤À¤Ã¤¿¡£·ë²Ì¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ËÇÔ¤ì¤Æ¶ä¥á¥À¥ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â³Ê¾å¤ËÄ©¤ßÂ³¤±¤¿ÆüËÜ¥Á¡¼¥à¤Î»Ñ¤Ï¸«¤Æ¤¤¤ÆÀ¶¡¹¤·¤«¤Ã¤¿¡£Ãç´Ö¤Î±éµ»¤Ë¤ÏÀ¼±ç¤òÁ÷¤ê¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤â¤½¤Î´üÂÔ¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÉ¹¤ËÎ©¤Ä¡£¶¯Îõ¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÎÃæ¤Ç¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï³Î¤«¤Ë¼«¤é¤Î³Ì¤òÇË¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î·Ð¸³¤Ï¤½¤Î¸å¤Î¸Ä¿Í¼ïÌÜ¤Ë¤â¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£
»ä¤â¸ÞÎØ¤Ç4¤Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£¸Ä¿Í¤Ç2¤Ä¡¢¥ê¥ì¡¼¤Ç2¤Ä¤À¡£¤â¤Á¤í¤ó¸Ä¿Í¤Î¥á¥À¥ë¤â¸Ø¤ê¤À¤¬¡¢º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤è¤ê¶¯¤¯¶»¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥ê¥ì¡¼¤ÎÊý¤À¡£
¥í¥ó¥É¥ó¸ÞÎØ¤Î4¡ß100m¥á¥É¥ì¡¼¥ê¥ì¡¼¡£¥¹¥¿¡¼¥ÈÂæ¤Î¾å¤«¤é¸«¤¿¡¢ËÍ¤ÎÊý¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÉ¬»à¤Ë±Ë¤¤¤Ç¤¯¤ëËÌÅç¹¯²ð¤µ¤ó¤Îµ´µ¤Ç÷¤ëÉ½¾ð¡£¤¢¤Î±Ë¤®¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤¿¡£¥ê¥ª¸ÞÎØ¤Î4¡ß200m¥Õ¥ê¡¼¥ê¥ì¡¼¡£¥¢¥ó¥«¡¼¤È¤·¤ÆÈô¤Ó¹þ¤à½Ö´Ö¡¢ÇØÃæ¤Ë¤ÏÇëÌî¸ø²ð¤ä¹¾¸¶µ³»Î¡Ê¤¨¤Ï¤é¡¦¤Ê¤¤¤È¡Ë¤Îµ§¤ë¤è¤¦¤Ê¶«¤ÓÀ¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤¢¤Î½Å°µ¤È°ìÂÎ´¶¤Ï¡¢¸Ä¿Í¼ïÌÜ¤Ç¤ÏÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤¡£
¸ÞÎØ¤È¤¤¤¦¶Ë¸Â¤Î¶ÛÄ¥´¶¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ãç´Ö¤Î¤¿¤á¤Ë¤âÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¡£¤½¤Î·Ð¸³¤¬¡¢»ä¤ò¤µ¤é¤Ë°ìÃÊ³¬À®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2016Ç¯¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¸ÞÎØ¡¢4¡ß200m¥ê¥ì¡¼¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈËÜÈÖÁ°¤ÎÎý½¬Ãæ¤Ë»£¤Ã¤¿1Ëç¡£¸þ¤«¤Ã¤Æº¸¤«¤é¡¢ÇëÌî¸ø²ð¡¢¹¾¸¶µ³»Î¡¢¾®ËÙÍ¦Ýæ¡¢¾¾ÅÄ¾æ»Ö
Æ¼¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¸å¤Ë¥Ñ¥·¥ã¥ê¡£Èà¤é¤È¤Ï¸ø»ä¶¦¤Ë¤¤¤Þ¤À¤ËÎÉ¤¤´Ø·¸¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¤½¤·¤Æ¤â¤¦°ì¤Ä¡¢ÃÄÂÎÀï¤¬¤¢¤ë»ö¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤Ï¡¢µ¡²ñ¤ÎÁÏ½Ð¤À¡£
»ä¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢¥í¥ó¥É¥ó¸ÞÎØ¤Î200m¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤¤À¡£¶â¥á¥À¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Ê¤¬¤é¡¢0.2ÉÃÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤Î½Ö´Ö¡¢²ù¤·¤µ¤À¤±¤¬»Ä¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¥ê¥ì¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£È¾¤Ð¶¯À©Åª¤Ëµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Àï¤¦ÉñÂæ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ëµß¤ï¤ì¤¿¡£Ãç´Ö¤È¤È¤â¤Ë¶ä¥á¥À¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥í¥ó¥É¥ó¸ÞÎØ¤Ï¡Ö²ù¤·¤µ¤À¤±¤ÎÂç²ñ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¡¢¥¤¥ê¥¢¡¦¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤Î»Ñ¤¬¾ÝÄ§Åª¤À¡£Ã¯¤â¤¬µ¿¤ï¤Ê¤¤À¤³¦¤ÎÄºÅÀ¤Î¼ÂÎÏ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¸Ä¿Í¼ïÌÜ¤Ç¤Ï¥ß¥¹¤ò½Å¤Í¤¿¡£¤¢¤ÎÉñÂæ¤Î½Å°µ¤¬¤É¤ì¤Û¤É¤Î¤â¤Î¤«¡¢·Ð¸³¤·¤¿»ä¤Ë¤ÏÊ¬¤«¤ë¡£¤â¤·¸Ä¿ÍÀï¤À¤±¤Î¸ÞÎØ¤À¤Ã¤¿¤Ê¤é¡¢Èà¤â¼º°Õ¤À¤±¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤·ÃÄÂÎÀï¤¬¤¢¤ê¡¢Ãç´Ö¤È¤È¤â¤ËÀï¤¦µ¡²ñ¤¬¤¢¤ë¡£¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬°ìÅÙ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¤½¤ì¤Ï¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ë¤â¤¦°ìÅÙÎ©¤Á¾å¤¬¤ëÍýÍ³¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¸ÞÎØ¼ïÌÜ¤ÎÊÑ²½¤Ë¤ÏIOC¤ÎÌÀ³Î¤Ê°Õ»Ö¤¬¸«¤¨¤ë¡£IOC¤Ï¶áÇ¯¡¢¥¸¥§¥ó¥À¡¼Ê¿Åù¤È»ýÂ³²ÄÇ½À¤ò·Ç¤²¡¢¶¥µ»¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤¤¿¡£ÃË½÷½Ð¾ìÈæÎ¨¤Î¶Ñ¹Õ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢½÷À¼ïÌÜ¤Î³È½¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÃË½÷º®¹ç¼ïÌÜ¤âÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÃË½÷¤¬Æ±¤¸¥Á¡¼¥à¤ÇÀï¤¦»Ñ¤Ï¡¢Â¿ÍÍÀ¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ê¡¢¿·¤·¤¤Êª¸ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÎ®¤ì¤Ï¡¢2028Ç¯¤Î²Æ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ç¤µ¤é¤Ë¿Ê¤à¡£ÂÎÁà¤ÎÃË½÷º®¹çÃÄÂÎ¡¢Î¦¾å¤Î4¡ß100mº®¹ç¥ê¥ì¡¼¡¢¥´¥ë¥Õ¤äÂîµå¤Îº®¹çÃÄÂÎ¤Ê¤É¡¢¿·¤¿¤Ê¥Á¡¼¥à¼ïÌÜ¤¬²Ã¤ï¤ë¡£
ÃÄÂÎÀï¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²ù¤·¤µ¤ò¼è¤êÊÖ¤¹µ¡²ñ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£¸Ä¿ÍÀï¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤È¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤¨¤ë¡£Ä©Àï¤Î²ó¿ô¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢À®Ä¹¤Î²ÄÇ½À¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤¿¿·¤·¤¤Êª¸ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¤¤Ã¤È¡¢Ã¯¤«¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤â¡¢Ã¯¤«¤ÎÀ®Ä¹¤â¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¸ÞÎØ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¤ò¡¢»ä¤Ï¤Þ¤¿³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤¿¤¤¡£
Ê¸/¾¾ÅÄ¾æ»Ö¡¡¼Ì¿¿Äó¶¡/Cloud9