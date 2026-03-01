【ブンデスリーガ第24節】(ジグナル・イドゥナ・パルク)ドルトムント 2-3(前半1-0)バイエルン<得点者>[ド]ニコ・シュロッターベック(26分)、ダニエル・スベンソン(83分)[バ]ハリー・ケイン2(54分、70分)、ヨシュア・キミッヒ(87分)<警告>[ド]ニコ・シュロッターベック(20分)観衆:81,365人