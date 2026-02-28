打撃練習するブルージェイズ・岡本＝24日、ダンイーデン【ダンイーデン（米フロリダ州）共同】米大リーグ、ブルージェイズの岡本和真内野手が27日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表に合流するため、フロリダ州ダンイーデンで行われているキャンプを離れた。大会に向け「1試合でも長く多く試合できるように、貢献できるように頑張りたい」と意気込んだ。締めくくりのフリー打撃では、33スイングで5本の柵越