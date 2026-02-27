◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2026壮行試合侍ジャパン―中日（2026年2月27日バンテリンD）侍ジャパンの大勢投手（26＝巨人）が9回に6番手としてマウンドに上がったが、2死一、二塁の場面で緊急降板した。2死一塁から7番・ブライトに左前打を許し、三塁ベースカバーに入ろうとした際に右足を痛めたのか、顔をしかめてストレッチの動き。大事を取ってベンチへ引き上げ、わずか13球で降板、高橋宏斗（中日）がマウンドに上