動画配信サービス「Netflix」で独占配信される実写版『ONE PIECE』シーズン2を記念し、ルフィ役のイニャキ・ゴドイ、新田真剣佑ら“麦わらの一味”のキャストが、3月6日に開催される「2026 ワールドベースボールクラシック（WBC）」日本戦の初戦チャイニーズ・タイペイ戦（東京ドーム）で始球式を務めることが決定した。世界最高峰の野球の祭典と、世界的人気シリーズ『ONE PIECE』のコラボレーションは、大きな注目を集めそうだ