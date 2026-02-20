NTTドコモが販売施策「いつでもカエドキプログラム」を3月5日より一部変更！返却のみだと利用料最大2万2千円が必要にNTTドコモは19日、購入した対象機種の返却によっていつでもお得にスマートフォン（スマホ）などの機種を購入できる「いつでもカエドキプログラム」および「いつでもカエドキプログラム（プラス対象機種）」（以下、いつでもカエドキプログラム）の利用条件を2026年3月5日（木）より変更するとお知らせしています。