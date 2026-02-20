明星食品は2月20日、袋麺・カップ麺「チャルメラ」シリーズの発売60周年を記念し、人気キャラクター「ちいかわ」をデザインした数量限定パッケージ「チャリメラ」を展開すると発表しました。2026年3月中旬から順次出荷され、全国で発売されます。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】「ちいかわ」はイラストレーター・ナガノ氏がXで連載する大人気漫画作品。作中には「チャルメラ」にそっくりな「チャリメラ」が