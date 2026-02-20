スタジオパーソルでは「はたらくを、もっと自分らしく。」をモットーに、さまざまなコンテンツをお届けしています。 今回お話を伺ったのは、早稲田大学を卒業後、外資系戦略コンサルティングファーム（以下、外資コンサル）に入社し、その後キャバクラの世界へと飛び込んだたまごあゆみさん。いわゆる安定ルートから一転、自ら選び取った環境で成果を出しながら、「今がはたらいて一番楽しい」と心から言