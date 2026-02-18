スポニチスポニチアネックス

大原優乃、気胸で出演中の舞台降板「しばらくの間は安静が必要」

  • 大原優乃が出演中の舞台「熱海殺人事件」を降板することが発表された
  • 公式サイトは「体調不良により降板されることとなりました」と説明
  • 今後については「決定次第あらためてご案内申し上げます」と説明した
