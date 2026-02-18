金メダル獲得翌日のオフ動画も話題となっている三浦璃来・木原龍一組(C)Getty Imagesミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートのペアで劇的な金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来・木原龍一組。日本中が感動に包まれる中、日本オリンピック委員会（JOC）の公式SNSで公開された2人のやり取りが話題となっている。【動画】「お寿司食べる人？」三浦璃来が眠る木原龍一を起こすシーンを見るJOCの公式Xとインスタグラ