りくりゅうの必見オフ動画！　眠る木原龍一…三浦璃来の起こし方にSNS胸キュン「優しいママ」「お嫁さんやん」【冬季五輪】

金メダル獲得翌日のオフ動画も話題となっている三浦璃来・木原龍一組(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートのペアで劇的な金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来・木原龍一組。日本中が感動に包まれる中、日本オリンピック委員会（JOC）の公式SNSで公開された2人のやり取りが話題となっている。

【動画】「お寿司食べる人？」三浦璃来が眠る木原龍一を起こすシーンを見る

JOCの公式Xとインスタグラムが、現地時間2月17日に1本の動画を公開。「金メダル獲得翌日、大忙しのりくりゅうペアのオフショット！」と文面に書き込み、前夜は一睡もできず、この日も早朝から取材対応に追われ、畳の上で仮眠中だった木原を、三浦が起こしに行く様子が収められている。

昼食のお寿司の用意ができ、仰向けで目をつむっている木原のもとに歩み寄る三浦。「お寿司食べる人？」と優しく声をかけ、木原は頷いて体を起こした。