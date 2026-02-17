ユージがパーソナリティを務める、2026年2月8日（日）放送のTOKYO FMサンデースペシャル「Hand in Hand−東日本大震災から15年・福島からのメッセージ」。毎週金曜日に放送している東日本大震災復興支援プログラム「Hand in Hand」の内容を拡大して、復興へ歩む福島の「今」を、リスナーのみなさんと共有するプログラムです。東日本大震災から15年の節目に、福島県の現状や復興の歩み、そして未来へのメッセージを伝える特別番組と