俳優の柳葉敏郎が14日放送のMBSテレビ『痛快！明石家電視台』（後3：30〜4：30※関西ローカル）に出演。明石家さんまとの逸話が明かされる。【番組カット】わちゃわちゃトークを展開！柳葉敏郎と明石家メンバー番組放送35周年を記念して復活した、一般観覧者50人がゲストに質問をする名物企画「なにをきくねん」。観覧者が、自分が似ていると思う有名人の名前を書く回転式の“お名前ボード”も当時のスタイルそのままに復活