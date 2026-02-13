北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記が、１３歳前後とみられる娘ジュエ氏を早くも後継者にする準備を整えているという。韓国の情報機関、国家情報院は１２日、金氏がジュエ氏を「最も可能性の高い後継者」と評価しているとの分析を示した。国家情報院が非公開の記者会見で議員らにこの分析を伝え、議員がメディアに明かした。昨年、金氏の軍関連の視察にジュエ氏が帯同することが多かった。そして、１月には金氏と共に、金日成（