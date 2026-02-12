アメリカやヨーロッパで事業を展開している携帯電話キャリア・T-Mobileが、世界で初めてネットワークに組み込んだ「リアルタイムエージェントAIプラットフォーム」の提供開始を発表しました。まずは通話中にアプリ不要でリアルタイム翻訳ができるようになります。America's Best Network Unleashes Another World First: Real-Time AI Built Directly into the Network - T‑Mobile Newsroomhttps://www.t-mobile.com/news/ne