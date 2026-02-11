日本の連覇への期待が高まっているWBCで、立ちはだかるライバル国の実力やいかに。侍ジャパンが難敵とぶつかるのは、東京での1次ラウンドを通過した後、3月中旬から米マイアミに戦いの場を移しての準々決勝以降と考えられる。想定される対戦チームは手強い相手となる。【写真】米国代表の2枚看板ピッチャーのひとりパイレーツのP・スキーンズ。ドミニカ代表のF・タティスJr.などもメジャーリーグ研究家の福島良一氏が言う。