トランプ米大統領【イスタンブール、エルサレム共同】トランプ米大統領は10日、ニュースサイト、アクシオスのインタビューで、イラン核問題を巡る同国との協議が決裂した場合に備え、中東海域への空母打撃群の追加派遣を検討していると述べた。「合意しなければ、非常に厳しい措置を取らざるを得ない」として軍事行動の可能性に言及し、対イラン圧力をさらに強めた。米国は既に原子力空母エーブラハム・リンカーンを中核とする