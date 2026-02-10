記事のポイントプーマはAIを使った共創施策で、ファン参加型のユニフォーム開発を実施した。リミックス機能と対話型UIにより、参加のしやすさと利用時間が向上した。生成データを分析し、地域文化やファン嗜好の把握につなげている。プーマ（Puma）は、コミュニティとの共創を活用し、顧客から学びながらエンゲージメントを高めることに成功している。1月、プーマは「AI Creator」プラットフォームを再始動した。2024年に初めて導