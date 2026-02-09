東京都が提供する「東京アプリ」において付与される「東京ポイント」の交換先に、「PayPayポイント」が追加される。交換の開始時期は、決定次第案内される。 PayPayポイントへは、東京ポイント100ポイントにつき、100円相当に交換できる。交換されたPayPayポイントは、1ポイント1円相当として、全国のPayPay加盟店での支払いに利用できる。 また、PayPayアプリを通じたポイント運用や資産運用、保険などの金融サ