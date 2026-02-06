「落とし物を拾った」とウソをつき、盗んだスマートフォンを交番に届けて謝礼金をだまし取ったとして男が逮捕されました。30回以上落とし物を届けては、謝礼を要求していたとみられています。■「善意の行動」を装ったとみられる事件が…みなさん、落とし物を拾った経験ありませんか？大学生（20代）「ATMに前の人が置いていったカードを拾って交番に届けました」――謝礼金考えた？大学生（20代）「『その人に戻ればいいな』って