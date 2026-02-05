BTSの復帰ステージが、Netflix（ネットフリックス）で、世界中に配信される。3月20日に復帰アルバム「ARIRANG（アリラン）」を発表し、翌21日にソウル中心部の光化門広場で復帰コンサートを開く。光化門広場は、韓国民主化の象徴的な場所で、先月21日には韓国の金民錫（キム・ミンソク）国務総理（61）が、BTSと契約するHYBE（ハイブ）本社を訪問し、ミーティングを行うなど、国を挙げて実現したイベントだ。ソウル市も、個人のイ