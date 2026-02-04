高齢化が急速に進む韓国で、2025年の55〜64歳の高齢者雇用率が70％を超えたことがわかった。1983年の統計作成開始以降では初めての70％突破で、高齢層の労働市場参加が着実に拡大している流れを示している。【データ】最悪の貧困率…統計で見る「超高齢社会・韓国」のリアル2月4日に雇用労働部が公表した「2025年高齢者雇用動向」によると、韓国で2025年の高齢者雇用率は70.5％で、前年（69.9％）より0.6ポイント上昇した。高齢者