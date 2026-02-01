【天秤座】2026年 2月の運勢タロット鑑定師mimielさんによる12星座別占い。始まりの1月、あなたの運勢は?天秤座（9/23~10/23）運気を守る「やらない選択」全てを抱え込み、調和を取ろうとするのはもう終わり。今月、あなたに求められているのは「やらないこと」を決める冷徹な決断力です。周囲の期待に即答する必要はありません。判断基準は、その選択があなたの心を整えるか、それとも乱すか。ノイズを遮断し、自分を守るための境