私はアンナ。今お腹には赤ちゃんがいますが、正社員として働いていてもう少しで産休に入ります。職場にはミサという独身のお局さんがいます。嫌味っぽくて偉そうで、よくドラマなどで見る「ザ・意地悪なお局」的な存在。私も最初は目をつけられていましたが、機嫌をとったりなるべく関わらなかったりすることで、少しずつ打ち解けました。仕事上であまり接点がなかったのもよかったかもしれません。けれど新入社員のユウカさんは違