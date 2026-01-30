2003年11月、現役引退の記者会見に臨んだ元幕内戦闘竜＝福岡国際センター大相撲の元幕内戦闘竜（本名ヘンリー・アームストロング・ミラー、米国出身）が29日に東京都内の病院で死去したことが30日、分かった。56歳。近年は肺の疾患で体調が思わしくなかった。現役時代に所属した友綱部屋で兄弟子だった浅香山親方（元大関魁皇）は訃報を受け「毎日のように稽古をして励まし合い、付け人にも付いてくれた。優勝パレードの旗手も