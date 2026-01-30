【ニューヨーク共同】米紙ウォールストリート・ジャーナル（WSJ）は29日、アマゾン・コムが、対話型の生成AI「チャットGPT」を開発したオープンAIに対し、最大500億ドル（約7兆6千億円）を投資する方向で協議していると報じた。実現すれば、オープンAIが進める総額1千億ドル規模の資金調達で最大の出資者となる可能性があるという。交渉はアマゾンのアンディ・ジャシーCEOが主導しており、契約内容の詳細は今後変更される余地