1月26日、高知県南国市の重機工場で作業中に起きた事故で、意識不明の重体となっていた従業員の男性が亡くなりました。事故があったのは、南国市穴崎の高知丸高の重機工場です。警察によりますと、1月26日午前11時20分ごろ、重機で大型タンクを吊り上げて運ぶ作業をしていたところ、ワイヤーが切れてタンクが落下しました。そのタンクが建設機器にあたり、現場にいた従業員で南国市奈路の村上誠弥さん（28歳）が挟まれ、高知