¥¢¥Ã¥×¥ë¤¬Ãæ¹ñ¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó»Ô¾ì¤Ç¼ó°Ì¤òÃ¥´Ô¤·¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ Ä´ºº²ñ¼Ò¤ÎCounterpoint¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢2025Ç¯Âè4»ÍÈ¾´ü¡Ê10·î¡Á12·î¡Ë¤ÎÃæ¹ñ»Ô¾ì¤Ç¥¢¥Ã¥×¥ë¤Ï22%¤Î¥·¥§¥¢¤ò³ÍÆÀ¤·¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£iPhone¤Î½Ð²ÙÂæ¿ô¤Ï¡¢Á°Ç¯Æ±´üÈæ¤Ç28%Áý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£ Counterpoint¤Ï¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¤¬¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡ÖiPhone 17¡×¤Ø¤Î¶¯¤¤¼ûÍ×¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÃæ¹ñ¤Ç¤Î¼ûÍ×¤Ï¡ÖPro¡¿Pro Max¥â¥Ç¥ë¡×¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤