カンボジアで韓国人を標的に詐欺犯罪を行っていた容疑者73人が、韓国国内へ強制送還される。海外の犯罪容疑者の送還事例としては、過去最大規模だ。22日、韓国の警察庁・法務部・外交部・国家情報院で構成された「超国家犯罪特別対応タスクフォース（TF）」は、カンボジアを拠点に韓国人869人から計486億ウォン（約52億円）を騙し取った韓国籍の容疑者73人を、韓国国内へ送還すると発表した。法務部は、蔚山（ウルサン）警察庁が捜