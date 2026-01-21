コメダ（名古屋市東区）が展開する喫茶店チェーン「コメダ珈琲店」が、ドムドムフードサービス（神奈川県厚木市）が展開するハンバーガーチェーン「ドムドムハンバーガー」とコラボレーションした「台湾ミンチのコメドムバーガー」を1月29日から期間限定で発売します。【画像】う…わ…たぶんドデカい！コチラが「コメダ×ドムドム」→「コメドム」バーガーのビジュアルです！おいしそう！！「台湾ミンチのコメドムバーガー